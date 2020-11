Bénin Digital Tour 2020 démarre le 13 novembre

L’édition 2020 de Bénin Digital Tour aura lieu du 13 novembre au 31 décembre prochain. Organisé par l’ABSU-CEP, Bénin Digital Tour va permettre de former les populations à l’usage des services numériques.

Pour l’édition 2020, l’Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste (Absu-cep) va parcourir 50 communes du Bénin. La formation sur le numérique est destinée aux collégiens, étudiants et enseignants. Ils seront formés dans les salles de classe numérique.

Les agents de l’administration publique, le personnel des ONG, les commerçants, les artisans et autres entrepreneurs seront également formés au niveau des « points numériques communautaires ».

Les activités de Bénin Digital Tour 2020 sont regroupées en deux phases à savoir les formations et le cyber centre mobile.

Les populations peuvent s’inscrire en ligne sur le site web www.benindigitaltour.absucep.bj.

En initiant le Bénin Digital Tour, l’objectif de l’Absu-cep est de renforcer les compétences numériques des populations.

