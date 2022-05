Bénin Colo organise une journée portes ouvertes le 14 mai

Du 10 au 19 août 2022, Bénin Colo organise un séjour pour les enfants à Tori-Bossito, dans la commune de l’Atlantique. A cette occasion, Bénin Colon invite les parents à une journée portes ouvertes le samedi 14 mai 2022.

Pour les enfants et adolescents entre 8 et 17 ans, Bénin Colo organise du 10 au 19 août 2022 une colonie de vacances à Tori-Bossito. Le séjour sera rythmé par des activités, des sorties pédagogiques et des découvertes culturelles. Toutes les activités seront encadrées par des moniteurs dynamiques et qualifiés.

C’est dans ce cadre que Bénin Colo invite les parents à une journée portes ouvertes le samedi 14 mai 2022 de 14 heures à 18 heures. Elle aura lieu à Ségbéya (Immeuble au Rond-Point Sègbéya près de la clinique Mahougnon portail marron, 3e étage).

Ce sera l’occasion pour les parents d’échanger avec l’équipe Bénin Colo.

Bénin Colo 2022 est sponsorisé par l’eau minérale FIFA. Plus de renseignements au (+229) 99385999 / 99262180.

Le centre de vacances, Bénin Colo accompagne la jeunesse au développement de leurs compétences psycho-sociales et à leur épanouissement, à travers la découverte de leur territoire, grâce à des campings éco-responsables. Le but est de les sensibiliser au respect de l’environnement et à la vie en plein air.

Bénin Colo est une association internationale ayant des filiales associatives dans différents pays d’Afrique de l’ouest.

A.Ayosso

5 mai 2022 par ,