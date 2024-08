Beaucoup d’homosexuels portent le virus du SIDA

Au Bénin, beaucoup d’homosexuels, ou encore les minorités sexuelles composées de lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queers, intersexuels, asexuels, etc (LGBTQIA+), sont malades du SIDA. Le taux de prévalence du VIH/SIDA au sein de la communauté des LGBTQIA+, fait partie des plus élevés.

L’une des communautés où l’on enregistre les plus gros effectifs de personnes vivant avec le VIH/SIDA (PV VIH/SIDA) au Bénin, est celle des LGBTQIA+. Le taux de prévalence de la maladie au sein de cette communauté est élevé ; 7,1% selon le président de Bénin synergie plus (BSYP), la plus grande communauté des homosexuels dans le pays.

Selon les explications du président de BSYP, ce taux élevé s’explique par « les pratiques sexuelles » ; notamment le multi partenariat. Un comportement à risque et très décrié dans la communauté. A l’instar des personnes hétérosexuelles, les homosexuels également ont tendance à multiplier leurs partenaires, a fait savoir Jean-Jacques K. évoquant le cas typique des bisexuels qui peuvent donner plusieurs orientations à leur sexualité.

Le taux élevé de PV VIH au sein de la communauté selon le président de BSYP, s’explique également par le fait que certaines personnes considérées comme hétérosexuelles, entretiennent clandestinement des relations homosexuelles. Ainsi, un homme marié qui contracte la maladie, peut infecter la personne LGBT qui à son tour, pourra contaminer quelqu’un d’autre. Pour freiner les risques de propagation de la maladie du SIDA au sein de cette communauté, des séances de sensibilisation sont organisées. Les experts et autres professionnels de santé qui animent ces séances selon Jean-Jacques K, sensibilisent les membres et les exhortent à l’adoption des méthodes contraceptives.

Le mouvement LGBTQIA+ est une problématique d’actualité aussi bien de pays développés que de pays qui aspirent à un réel développement économique, industriel, et social. Le Bénin dans la dynamique de son développement n’y échappe pas. En l’espace de 05 ans, l’effectif des personnes LGBTQIA+ dans le pays s’est considérablement accru passant de 20.000 en 2019, à plus de 30.000 en 2024.

