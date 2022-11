BeSyP mène une campagne contre le SIDA

Ce 28 novembre 2022, BéSyP (Bénin Synergie Plus) donne le coup d’envoi au Bénin de la 3ème édition de la Semaine internationale du dépistage, à l’initiative de Coalition PLUS, réseau international de lutte contre le VIH et les hépatites virales appuyée par la représentation pays de l’ONUSIDA. A cette occasion, l’association intensifie ses actions d’information, de sensibilisation et de dépistage du VIH, des hépatites virales et des IST. Ce faisant, elle s’associe à la mobilisation mondiale pour la reconnaissance effective du statut des agents de santé communautaires.

BéSyP (Bénin Synergie Plus) organise, pour la troisième année consécutive, la campagne de dépistage à VIH. Cette campagne se déroule du 28 novembre au 04 décembre 2022 dans les villes d’Abomey-Calavi, de Cotonou et de Porto-Novo. Durant toute la Semaine, l’association proposera des actions d’information, de sensibilisation et de dépistage du VIH, des hépatites virales B et C et des infections sexuellement transmissibles (IST) et la PrEP. La Semaine Internationale du dépistage a pour but d’améliorer l’accès au dépistage précoce du VIH/Sida, des IST et des hépatites virales pour les populations clés et les populations vulnérables dans le monde. La campagne a pour objectifs majeurs de promouvoir le rôle spécifique et l’efficacité des organisations communautaires dans le dépistage et dans la lutte contre les épidémies du VIH/sida, des IST et des hépatites virales auprès des populations clés. Ensuite elle vise à renforcer le positionnement de Coalition PLUS comme acteur communautaire à l’échelle mondiale pour impacter l’épidémie du VIH, des IST et des hépatites virales au sein des populations clés. Ainsi, elle vise à contribuer à améliorer le système de dépistage aux échelles nationales, sous-régionales et fédérales, dans un contexte marqué par une chute générale des taux de dépistage VIH dans le monde due à l’épidémie de la Covid-19 et aux situations de crise. Des actions de terrain : sensibilisation et dépistage du VIH, des IST, des hépatites virales, de la Covid-19 ou toutes autres pathologies déterminées par les membres et partenaires selon les enjeux stratégiques nationaux. De même des actions de plaidoyer : des actions de plaidoyer envers les décideurs nationaux, sous régionaux et internationaux, menées par les participants, cherchent à lever les entraves politiques dans l’accès à la prévention, au dépistage et à la mise sous traitement précoce ainsi qu’à appeler à une forte reconnaissance du rôle essentiel des Pairs Éducateurs dans la prévention auprès des populations clés et une reconnaissance de leur statut. De manière spécifique, il est question de promouvoir la reconnaissance, par les décideurs politiques, du rôle indispensable des systèmes communautaires dans les politiques publiques nationales et internationales de santé et de lutte contre le sida. Cette reconnaissance du rôle des systèmes communautaires sera soutenue par les participants-es à travers la promotion de la plus-value des services différenciés communautaires dans la facilitation de l’accès aux services de dépistage (dépistage démédicalisé communautaire, distribution communautaire des autotests) et de soins et prévention (initiation à la PrEP communautaire, distribution communautaire des ARV, clinique de santé sexuelle).

