Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, le Maroc a eu une réaction « rapide et décisive ». C’est ce que révèle le rapport de la Banque Mondiale qui a analysé la riposte à la Covid-19 du gouvernement marocain. Un autre rapport du groupe Oxford Business souligne la mobilisation générale de l’industrie marocaine face à la pandémie.

Selon le rapport de la Banque Mondiale, « la réponse proactive du Gouvernement a permis au pays d’éviter une épidémie massive ». Elle note que la poursuite de politiques pertinentes sera « critique » pour limiter l’impact économique, social et sanitaire de la crise et ainsi permettre une accélération de la reprise.

Sur instruction de Sa Majesté le Roi, un Compte d’Affectation Spéciale intitulé « Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus "La Covid-19" » a été créé.

L’aide du gouvernement selon la Banque Mondiale a en partie atténué la perte pour 19% des ménages, en particulier dans le secteur informel

En collaboration avec l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), le cabinet d’intelligence économique Oxford business group a aussi publié un rapport relevant la forte mobilisation générale de l’industrie marocaine face à la pandémie.

Dans ce rapport, Oxford business group analyse la contribution des branches de l’économie, telles que : le textile, l’agroalimentaire, l’industrie automobile, l’aéronautique, les TIC et l’offshoring dans la gestion de la pandémie au Maroc. Ces différentes branches ont adapté leur production et collaboré avec le secteur public pour atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire.

23 juillet 2020 par