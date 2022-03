Baisse de pression ou manque d’eau à Cotonou dès vendredi

La Société Nationale des Eaux du Bénin (Soneb) a prévu des travaux de raccordement d’une nouvelle conduite à Godomey-Togoudo dans la nuit du vendredi 04 mars. Ces travaux entraîneront des perturbations dans la fourniture de l’eau potable dans plusieurs quartiers de Cotonou dans la nuit du vendredi 04 mars au samedi 05 mars 2022, selon un communiqué de la Direction Atlantique/ Littoral de la Soneb.

« (…) Dans le cadre de l’amélioration de la desserte en eau dans la ville de Cotonou et ses environs, il est prévu des travaux de raccordement d’une nouvelle conduite à GODOMEY - TOGOUDO, dans la nuit du Vendredi 04 mars 2022. Lesdits travaux nécessiteront un arrêt de l’usine de production de Vèdokô du Vendredi 04 mars à 20 heures au Samedi 05 mars à 10 heures du matin. En conséquence, des perturbations, allant de la baisse de pression au manque d’eau au robinet seront enregistrées dans ladite période dans certains quartiers de Cotonou et ses environs (voir la liste sur le visuel) », indique un communiqué de la Direction Atlantique/ Littoral de la Soneb.

Dix-huit (18) quartiers de Cotonou et leurs environs sont concernés par les perturbations en eau potable liées aux travaux de raccordement. Il s’agit de : Gbèdjromédé, Sainte-Cécile, Jéricho, Djidjè, Dantokpa, Missèbo, Zongo, Xwlacodji, Port Autonome de Cotonou, Zone résidentielle, Cocotiers, Haie-Vive, Gbégamey, Saint-Jean, Maro-Militaire, Aïdjèdo, Scoa-Gbéto, Akpakpa et leurs environs.

Les habitants des localités sus-citées sont invités à constituer des réserves d’eau.

