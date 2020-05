Baisse de 34,4% des importations du Bénin en provenance des pays de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) au 1er trimestre par rapport au quatrième trimestre 2019.

Selon le bulletin trimestriel des statistiques du commerce extérieur consulté par l’agence de presse Xinhua, l’Institut national de la statistique et de l’analyse économique (INSAE), a évalué les importations à 46,04 milliards de FCFA soit plus de 77,24 millions de dollars, pour 210.78, 9 tonnes de marchandises au premier trimestre 2020.

Les quatre principaux pays fournisseurs du Bénin de la sous-région ouest africaine sont respectivement : le Togo (42,0% de la valeur totale des importations de la zone économique) ; la Côte d’Ivoire (22,2% de la valeur des achats de biens en provenance de l’extérieur) ; le Ghana (13,9% de la valeur des achats dans l’espace CEDEAO) et le Nigéria (12,7% de la valeur des importations du Bénin de la zone économique).

A.A.A

30 mai 2020 par