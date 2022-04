BRUNO ET ABDOULAYE, LACHEZ LES FORMES !

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des partisans pagailleurs ! La preuve, au moment où, mon petit Neveu Romy-La-Caisse, entre deux avions, trois négociations et quatre accords, s’est vu obligé de s’imposer une escale cathodique sur les plateaux, pour nous parler de l’insomniaque préoccupations des décideurs d’ici et d’ailleurs, relative à la vie chère, les responsables et autres dirigeants des deux partis HOHO soutenant l’action gouvernementale, eux, assis sous un baobab ou à dos d’un cheval blanc cabré, célèbrent depuis un mois les formes-pardon-les femmes militantes…

Honnie soit toute interprétation lubrique ! Rien de licencieux de la part des camarades de mon Cousin Bruno de DJAKOTOMEY et de mon Neveu Abdoulaye de SEMERE, qui vaille saisir l’Institut de ma Nièce Claudine…Juste que l’érection du 8 mars en l’honneur des femmes, continue un mois après, de faire jouir les deux partis UP&BR à travers une incessante célébration de va et vient, avec des TABLA d’un progressisme jaune ou d’un républicanisme vert, le tout sur fond blanc maculé par les prochaines législatives …

En tout cas, les responsables de ces deux partis payeraient des droits d’auteur à mon Neveu Thomas, si jamais ils s’avisaient de mette leurs doigts dans ses cicatrices à coup de " Vous êtes belles ! Vous êtes toutes belles !" ; et devraient plutôt transformer cette interminable célébration du 8 Mars d’Avril, en séances de formations et d’informations sur le fait que POUTINE ne s’appelle pas Nicolas YENOUSSI, comme son patron Romy l’a expliqué à la télé, en précisant que ce ne sont pas non plus, ses braves douaniers de KRAKE qui font grimper le prix du Brent américain à la Bourse de New York post Covid-19, et que le YOVO-Lifin peut être remplacé par un MINWI-Lifin, dans le BLEDI et le SOUWANGNIN… Et si mon Neveu Patou tolère que ses partis continuent de faire carême de ces explications du moment, dans ce cas, comme vous tous mes neveux et nièces, il serait aussi un pagailleur !

Votre Oncle AGBAYA

8 avril 2022 par