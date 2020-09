BR renforce ses militants sur ses fondements idéologiques

Le parti Bloc Républicain (BR), une des deux grandes formations politiques soutenant les actions du chef de l’Etat Patrice Talon a tenu, ce samedi 26 septembre 2020, à Abomey-Calavi, son université de vacances ; la première depuis sa création il y a environ deux ans.

« Républicanisme et engagement militant », c’est le thème retenu pour ces assises qui ont connu la participation des membres du bureau exécutif national, de différentes organisations du parti, des ministres, députés, élus municipaux et communaux, ainsi que divers autres cadres et personnalités.

Cette première université de vacances vient réguler les idéaux ainsi que les orientations politiques du parti, a fait savoir le secrétaire exécutif national, Abdoulaye Bio Tchané, secrétaire exécutif national du BR.

A travers le thème : « Républicanisme et engagement militant », les militantes et militants du parti Bloc Républicain souligne le secrétaire exécutif national, réaffirment « la nécessité et l’importance de l’engagement politique républicain pour le développement socioéconomique et politique du Bénin ».

Les défis d’un tel engagement sont denses, mais pas insurmontables ; et cette université de vacances doit renforcer la conviction républicaine, l’ouverture et même l’orientation politique des militants, a souligné Bio Tchané dans son discours d’ouverture.

Les participants à cette université de vacances ont eu droit à 03 communications portant sur des thèmes tels que : Le républicanisme et le libéralisme comme fondements idéologiques du Bloc Républicain ; les expériences de militantisme politique depuis l’avènement du renouveau démocratique au Bénin, et les obligations du militant BR selon les textes fondamentaux du parti et leurs implications dans l’action publique.

Républicanisme et libéralisme, des concepts fondamentaux

Selon le député Nassirou Bako-Arifari, l’un des communicateurs, il s’agit de concepts fondamentaux. Etre républicain selon lui, « c’est accepter les valeurs citoyennes républicaines, c’est accepter que nous sommes dans une société multiculturelle, multiconfessionnelle et que la revendication républicaine, c’est d’assumer la réalité sociale telle qu’elle se présente, et donc, faire en sorte que dans notre société, qui est une société de pauvreté, qu’on puisse travailler à garantir le minimum vital pour chaque citoyen comme étant un droit qui permet de sauvegarder la dignité humaine, la dignité du citoyen. C’est faire l’option de libéralisme social, un libéralisme à visage humain qui reconnaît la nécessité d’organiser un minimum de redistribution de la richesse nationale pour que l’ensemble des catégories sociales puisse en bénéficier malgré l’économie de marché, la libre entreprise et tout ce qui va avec, la concurrence et la compétitivité […] ».

Pour son collègue Benoît Dègla, le thème ‘’Républicanisme’’ n’est pas nouveau. Il s’agit de donner la liberté aux citoyens ‘’politiquement’’ pour qu’ils puissent s’exprimer sur le plan de leurs propres réalisations en tant qu’individu, pour qu’ils prennent conscience qu’ils ont en eux des capacités intrinsèques pour créer de la valeur, de la richesse. Lorsqu’on a cette idéologie et qu’on s’identifie à son parti, on contribue au développement du pays, et c’est ce qui selon lui, fait la différence avec le libéralisme.

Selon le ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou, à travers l’université de vacances, le Bloc Républicain entend partager ses valeurs et son idéologie. A l’en croire, il est question pour les militantes et militants du parti de réfléchir au sens de leur appartenance à ce grand bloc. Et cette appartenance se matérialise par l’adhésion aux idéaux du parti à savoir : ‘’le républicanisme, le libéralisme et le militantisme’’. Selon Aurélie Adam Soulé Zoumarou, c’est l’occasion pour ceux qui ne sont pas encore dans le parti et qui voudraient y aller, de comprendre l’idéologie du Bloc Républicain.

Le but de cette université de vacances selon Inès Hadonou-Toffoun, membre fondateur du Bloc Républicain, est que les participants soient convaincus de leur choix, celui du Bloc Républicain et de conforter davantage dans cette posture. Le républicanisme souligne-t-elle, devrait être fondé sur le libéralisme pour le perfectionnisme, afin que les militantes et militants soient fiers d’être républicains, élitistes et perfectionnistes. Pour cela, les militants BR célèbrent le tout mais en encourageant les droits individuels pour que les droits humains soient assumés par tous, a expliqué Inès Hadonou-Toffoun.

F. A. A.

27 septembre 2020 par