BONS BEIGNETS DU BENIN ...

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que pendant certaines campagnes électorales dans ce pays, on a vu l’ORTB ouvrir les JT du 13 H et du 20H, avec les images de mon Cousin YAYI, alors Président de la République, saisir vigoureusement à Cotonou ou à Banikoara, de la main d’une vendeuse, surprise, la louche à égoutter pour l’aider, à frire ses beignets d’haricot ou de blé, sans que cela n’ait jamais en rien particulièrement boosté le prestige de ce gouter ou petit-déj, très populaire...

Mais voilà qu’il aura juste suffit, d’une furtive vidéo devenue rapidement virale sur les réseaux sociaux, montrant ma Nièce Claudine frisant le yovo-doko ou le sounwangni de mon Neveu Patou, pour que nombre d’entre vous, leurs cousins et cousines, qui aviez l’habitude d’envoyer le chauffeur ou la bonne, commencez à garer désormais ostensiblement vos berlines devant la vendeuse de beignets, et descendre sifflotant, pour en acheter vous-même ...

Mais vous tous mes Neveux et Nièces qui me demandez in box, si c’est trempé dans du sucre en poudre, ou avec de la bouillie de maïs ou de mil, que Patou aime son yovo-doko, vous êtes des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

23 janvier 2023