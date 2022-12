BONI ET LES YAYICRATES

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Ainsi, grâce à mon

Neveu Noureni ATCHADE, on apprend que c’est mon

Cousin Yayi BONI soi-même, qui a payé de sa poche, la caution de 165 millions pour la

participation de son parti "les Démocrates", aux législatives du 8 janvier prochain. Et pour les

rares Thomas qui douteraient encore que l’ancien président d’honneur des FCBE est comme

d’habitude à fond avec ses nouveaux Camarades "Les Démocrates", il leur suffira d’aller

toucher du doigt, la grande banderole de sa photo avec le logo flambeau, déployée sur sa

résidence dans son fief de Parakou ...

Il est vrai qu’il n’a pas encore fait installer à sa devanture, une grosse représentation du

flambeau, comme l’énorme cauris de son ancien amour des FCBE, qu’il lui a fallu une grue

pour dégager, il y a juste deux ans. Nul, ni lui-même, ne sachant encore combien de temps

durera sa présidence d’honneur avec "les Démocrates" ...Surtout que c’est pour démentir une

insistante rumeur qui attribuait plutôt le payement de la caution à mon Neveu Patou, que son

cousin Noureini a sorti le topo...

Et vous mes Neveux et Nièces qui grommelez « Noureini en en sait quoi ? », vous êtes tous

des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

29 décembre 2022 par