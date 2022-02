Avrankou et Ifangni couvertes par l’assurance maladie

Les populations des communes d’Avrankou et d’Ifangni peuvent désormais bénéficier gratuitement du package de soins du projet Assurance pour le Renfoncement du Capital Humain (ARCH). Le projet a été étendu aux centres de santé des deux communes le mardi 1er février 2022.

C’est à travers une cérémonie officielle organisée au Centre de Promotion Sociale d’Avrankou.

Les ministres des Affaires Sociales et de la Micro finance, Véronique Tognifodé et de la santé Benjamin Hounkpatin ont procédé à l’extension du projet Assurance pour le Renfoncement du Capital Humain (ARCH) aux communes d’Avrankou et d’Ifangni. La cérémonie s’est déroulée dans l’après-midi du mardi 1er Février 2022 au Centre de Promotion Sociale d’Avrankou, en présence des Préfets des départements de l’Ouémé et du Plateau ainsi que les maires des deux communes, des élus locaux, têtes couronnées et des populations bénéficiaires.

« Plus de 75 % des pathologies les plus courantes sont prises en compte » dans le panier de soins du projet ARCH. Une manière pour le Président Patrice TALON et son Gouvernement d’alléger la souffrance des populations à la base et leur permettre d’avoir une bonne santé afin de jouir pleinement des multiples mesures sociales en cours de déploiement dans le pays, a expliqué la ministre des Affaires Sociales aux populations bénéficiaires de l’assurance maladie.

Le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin a rassuré les bénéficiaires de la disponibilité, sans condition, des services de santé pour les recevoir et leur administrer des traitements adéquats à tout moment.

Le volet Assurance maladie du Projet ARCH est en cours de mise en œuvre depuis 2018, à travers une phase pilote. Sa généralisation a été lancée en Janvier 2021 et étendue à plusieurs communes du Bénin.

M. M.

2 février 2022 par ,