Avis d’appel à candidatures

Une société de la place lance un appel à candidature aux fins de pourvoir aux postes ci-après :

Poste N°1 : TECHNICIEN OSS/BSS CHARGE DE LA MEDIATION, DU PROVISIONNING et REVENUE ASSURANCE

1.- Missions

 Gérer les systèmes de Médiation, de Provisioning et de Revenue Assurance & Fraude 2.- Activités principales

 Assurer le fonctionnement quotidien (24h/24) des Systèmes de Médiation, de Provisioning et de Revenue Assurance & Gestion de la Fraude

 Contrôler l’exhaustivité et la continuité des collectes de données de communication vers les systèmes client (billing, décisionnel, fraude

etc.)

 Assurer la collecte des données de communication des différentes plateformes Télécom et leur transfert vers les systèmes applicatifs

(billing, décisionnel, etc.)

 Surveiller les systèmes de Provisioning afin de maintenir la disponibilité du service

 Produire les statistiques sur les requêtes et mettre en œuvre les actions correctives pour assurer la qualité de service

 Tenir un reporting quotidien sur le suivi de l’exploitation des systèmes de médiation et de provisioning.

 Assurer l’administration de la plateforme de médiation

 Assurer l’administration de la plateforme de revenue assurance & fraude

 Faire le monitoring de bout en bout des opérations d’activation et de désactivation de services initiées à travers le Système d’Information

et exécutées sur les différentes plateformes télécoms

 Assurer le support aux utilisateurs des applications et répondre aux requêtes et demandes de statistiques.

3.- Profil

 Age requis : 25/35 ans ;

4.- Compétences Associées

Parfaite connaissance :

 Formation initiale requise : DUT/Licence en Ingénierie Informatique/Informatique de gestion

ou diplôme équivalent ;

 Expérience requise : Au moins 3 années d’expérience dans le domaine.

 des systèmes informatiques (Windows, Linux, Unix, etc.) ;

 des bases de données (SQL, Oracle, MySQL) ;

 opérationnelle en programmation.

Poste N°2 : GESTIONNAIRE PARC INFORMATIQUE

1.- Missions

 Assurer la gestion et la maintenance du parc et des périphériques informatiques.

 Participer aux dimensionnements de l’acquisition de matériels et périphériques informatiques ;

 Assurer la gestion et la maintenance des systèmes d’accès, de Gestion de file d’attente et de vidéo surveillance de la société.

 Assurer la gestion et le suivi du parc d’onduleurs de l’entreprise

 Assurer la gestion et le suivi des contrats relatifs à la gestion des équipements du parc et les prestations associées

2.- Activités principales

 Assurer la disponibilité du matériel et consommable informatiques aux consommateurs :

Définir, les configurations standards pour les postes de travail suivants les divers profils d’utilisateurs et veiller à son application effective.

Assurer la mise à disposition à temps du matériel et des consommables informatiques aux utilisateurs.

Installer, mettre à jour et paramétrer les systèmes d’exploitation et les logiciels de l’environnement utilisateur ;

Tenir un inventaire exhaustif et régulier des ressources en matériel informatiques et péri-informatique.

 Veiller à la maintenance du parc informatique (Ordinateur, imprimantes et serveurs)

Suivre l’exécution des contrats de maintenance du matériel informatique.

Assurer la continuité de service en cas d’indisponibilité du matériel utilisateur.

Gérer le stock de pièces détachées.

 Participer aux dimensionnements du matériel et périphériques

Participer à la rédaction du cahier de charges de l’acquisition du matériel et périphériques informatiques.

 Veiller à la maintenance du parc d’onduleurs

Veiller à la réalisation des plannings de maintenance et leur réalisation

Veiller au suivi du bon fonctionnement des onduleurs

3.- Profil

 Age requis : 22/30 ans ;

 Expérience requise : Au moins 2 années d’expérience dans le domaine

4.- Compétences Associées

 Formation initialerequise : DUT/Licence/Master en Ingénierie Informatique ou diplôme équivalent ;

Parfaite connaissance :

 Du matériel bureautique

 Des serveurs

 Des systèmes d’exploitation Windows et d’office

 de la Gestion d’un Helpdesk

 des outils de gestion du parc informatique ( GLPI ...)

 des systèmes d’accès et de vidéo surveillance.

 Des systèmes de gestion de file d’attente

5.- Compétences liées à l’Emploi

 Communiquer activement et développer un bon esprit d’équipe ;

 Apprécier/analyser/anticiper les situations ;

 Posséder un sens élevé des objectifs et résultats ;

 Réactivité et Disponibilité ;

 Bonne capacité rédactionnelle ;

 Aptitude à convaincre ;

 Avoir des capacités de décision et d’adaptation ;

 Posséder une bonne approche analytique ;

 Respecter la confidentialité des informations ;

 Communiquer et créer une relation de confiance avec les différents acteurs.

DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les personnes intéressées par le présent avis sont invitées à déposer au siège du journal « la Nation », sous pli fermé avec la mention du poste : « Poste à Préciser » au plus tard le vendredi 22 janvier 2021 à 17 heures, un dossier de candidature comprenant :

N.B. :

Une lettre de motivation manuscrite + Une photo d’identité ;

Un curriculum vitae précisant l’expérience professionnelle acquise ; - Copies non légalisées des diplômes et attestations ;

Une photocopie non légalisée de la Carte Nationale d’Identité.



L’indication d’un contact téléphonique est obligatoire sous peine de rejet de dossier Seules les candidatures retenues seront convoquées.

14 janvier 2021 par