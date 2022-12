Au terme d’une tournée nationale, la star de la musique Afro urbaine, Nikanor lance dimanche 25 décembre 2022 à la Canal Olympia de Wologuèdè, l’album intitulé "Le fils du pays". Il a annoncé l’événement au cours d’une conférence de presse jeudi 22 décembre 2022 à la direction générale de Moov Africa, sponsor officiel du concert live.

‘’Le fils du pays’’, l’album tant attendu des mélomanes est enfin prêt, et sera lancé le dimanche 25 décembre 2022 lors d’un concert live à Canal Olympia. Nikanor, l’artiste surnommé ‘’Le fils du pays’’ a fait l’annonce au cours d’une conférence de presse jeudi 22 décembre 2022. « Ce sera une grande fête. Ce 25 décembre sera magique parce que ce sera une grande fête ici à Cotonou avec toute les familles, avec toutes les personnes qui n’ont pas forcément l’habitude d’aller au concert, et ceux-là qui aiment le concert. Ce sera un bon spectacle et je pense que vous allez kiffer. Ce sera magique », a-t-il rassuré promettant 01h 30 voire 02 heure de live à ses mélomanes.

La star de la musique Afro urbaine bénéficie pour son aventure, du soutien du réseau Moov Africa, présent sur plusieurs évènements socioculturels dans le pays. Le chef division communication au cours de la conférence de presse, a salué le mérite de l’artiste. Nikanor a « un talent de génie », a félicité Charles LOLOMA HIE. C’est un artiste qui fédère autour de sa musique, toutes les générations, (jeunes, moins jeunes, personnes âgées, etc), a-t-il ajouté. « A chaque fois que Nikanor se déplace, la fondation Moov Africa Bénin fait des œuvres caritatives. Pour le concert du dimanche nous serons aussi présents », a promis le chef division communication expliquant le choix porté sur l’artiste pour porter la marque Moov Africa.

Charles LOLOMA HIE a rappelé au cours de la conférence de presse, quelques activités culturelles et sportives soutenues par le réseau de téléphonie mobile au Bénin. Il a évoqué notamment, le tour du Bénin, le gaming, la coupe du monde avec les Fans zone, le Bénin Showbiz Awards, et récemment, le festival WeLoveEya promu par Lionel TALON, grand show époustouflant qui a réuni à la place de l’Amazone, plusieurs grands artistes béninois et étrangers.

A propos de l’album ‘’le fils du pays’’

‘’Le fils du pays’’ est un titre choisi à dessein. C’est un rêve d’enfance, a confié Nikanor. C’est un album qui parle de l’enfant, un être qui tend les mains, et qui selon lui, mérite d’être soutenu. A l’en croire, certains morceaux posés sur l’album ont été conçus il y a environ 02 ans ou 03 ans.

Le concert du dimanche 25 décembre, sera un concert hors du commun. « Il y aura quelque chose de spécial. […]. C’est un concert écrit par des spécialistes, et c’est une mise en scène. Du premier morceau jusqu’au dernier, tout a été conçu pour donner de l’émotion, de la joie, et transmettre quelque chose de particulier », a souligné l’artiste. Le défi fait-il savoir, est de « surpasser le Nikanor d’hier ».

« Le dimanche, ce sera show, le dimanche ce sera magique, le dimanche, ce sera l’explosion. Ce ne sont pas des mots, c’est un grand rendez-vous qui sera gravée dans les annales de la musique béninoise », a rassuré l’artiste exhortant le public à faire massivement le déplacement.

Plusieurs autres artistes dont Fanny Senan, Faty, Oluwa Kèmy, First King, Sessimè, K-roll, Blaaz, etc vont également prester.

Pour ce concert, toutes les dispositions ont été prises afin de permettre aux public de vivre un beau spectacle, a rassuré pour sa part, Constant AKPOVI, promoteur de Assuka Music, et producteur de Nikanor.

Les tickets vendus aux prix de 3000 FCFA, 5000 FCFA, et à 25.000 sont disponibles sur tous les points show de Moov Africa et au (00229) 55 05 05 05.

F. A. A.

23 décembre 2022 par ,