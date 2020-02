Aurélie Zoumarou lance le premier centre public du Bénin

La ministre du numérique et de la digitalisation Aurélie Adam Soulé Zoumarou a lancé mardi 11 février à Cotonou, le premier centre de formation et de test accrédité International Certification for Digital Literacy (Icdl) public du Bénin.

Lors de cette cérémonie, Damien O’Sullivan, président de la Fondation Icdl a procédé à la remise officielle de l’agrément 2020 de l’accréditation Icdl à l’Agence béninoise du Service universel des Communications électroniques et de la Poste (Absu-Cep).

L’une des ambitions du gouvernement Talon est de développer les capacités et compétences numériques du personnel de l’administration publique. A cet effet, un protocole d’accord avec International Certification in Digital Literacy (ICDL) Africa a été signé en avril 2018.

Selon la ministre numérique et de la digitalisation Aurélie Adam Soulé Zoumarou, la transformation digitale passe par la connaissance des outils numériques. « Nous avons démarré la transformation digitale dans tout le pays à travers la mise en place d’infrastructures et de services dans tous les secteurs et corps de métiers », a-t-elle déclaré.

D’après la ministre, il s’agit d’ « un réseau de 62 centres qui va aider les populations à utiliser efficacement les outils numériques ».

Emile Kougbadi, directeur général de l’Absu-Cep, a indiqué que le siège principal de ce réseau de 62 centres est situé au siège de l’agence.

« Ces centres sont composés de 24 salles de classe numériques installées dans les établissements d’enseignement et 37 points numériques communautaires haut débit », a-t-il expliqué.

Les enseignants, les élèves, les artisans, les commerçants et autres seront formés sur l’usage des outils numériques suivant les programmes de certification de la Fondation Icdl.

Au cours de la cérémonie, le président de la Fondation Icdl Damien O’Sullivan a remis officiellement à l’Absu-Cep l’agrément 2020 de l’accréditation.

Akpédjé AYOSSO

12 février 2020 par