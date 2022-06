Au moins quatre morts dont deux assaillants

Une nouvelle attaque a été enregistrée tôt ce dimanche 26 juin 2022 dans le nord Bénin. Au moins deux agents de sécurité et deux assaillants ont été tués. Plusieurs blessés sont enregistrés.

Le commissariat de l’arrondissement de Dassari dans la commune de Matéri, département de l’Atacora a été attaqué, ce dimanche, par un groupe armé. L’agression s’est produite entre 1h30 et 2h du matin. Des individus armés ont tenté d’incendier le commissariat comme ce fut le cas il y a quelques semaines à Monsey dans la commune de Karimama.

Le bilan provisoire fait état de deux morts parmi les forces de sécurité et deux également dans le camp des agresseurs. Un policier grièvement blessé est évacué à l’hôpital de Tanguiéta.

Les assaillants ont été repoussés grâce au renfort de l’armée.

L’attaque a semé la panique au sein des populations de la localité.

Selon des sources proches des forces de défense et de sécurité, la situation est sous contrôle.

Le bilan pourrait s’alourdir compte tenu de l’ampleur de l’agression et des dégâts laissés sur les lieux.

Pour le moment, l’attaque n’est pas revendiquée.

Cette agression de bande armée vient s’ajouter à celles perpétrées dans d’autres localités dans le nord du pays.











