Atrokpo remercie Talon pour les investissements colossaux à Cotonou

A l’orée du nouvel an, le maire de la ville de Cotonou, Luc Atrokpo a adressé ses vœux de bonne santé, de réussite, de progrès et de paix aux cotonois. A travers un message, il a remercié le chef de l’Etat Patrice Talon et son gouvernement pour les « investissements colossaux passés et à venir pour la modernisation de la ville de Cotonou ».

2021 a été l’année où Luc Atrokpo et son conseil, ont pris leurs marques face aux nombreux défis qui seront les leurs pour ce mandat. Grâce aux « appréciables concours et soutiens » des uns et des autres, le conseil qu’il préside a commencé à les relever.

« Aujourd’hui, nous avons avec une audacieuse réforme, réussi à non seulement assainir, mais également à sécuriser les finances locales. Nous avons presque triplé le taux de mobilisation en un an. L’espoir est donc permis », a confié l’édile de Cotonou, rassurant que cette dynamique sera maintenue pour faire de 2022, une année de bonheur avec la finalisation des chantiers en cours, et la mise en œuvre d’autres actions pertinentes susceptibles d’améliorer les conditions de vie dans la cité. « Un vivre ensemble plus chaleureux, un cadre de vie plus sain, une gouvernance davantage inclusive seront les leviers phares qui vont garantir, un Cotonou uni et fort », a souhaité le maire.

F. A. A.

31 décembre 2021 par ,