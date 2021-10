Assistant(e) de Gestion / RH H/F

Quelles sont les missions ?

Nouvel acteur dans le conseil et l’expertise comptable de l’accompagnement de Dirigeants et d’Experts dans les secteurs Privé / Public et Parapublic, présent à Cotonou et doté d’un réseau international, recherche :

Un(e) Assistant(e) de Gestion / RH

Vos missions principales :

Accueil physique des clients, candidats, partenaires, fournisseurs (béninois et étrangers),

Gestion des appels téléphoniques (réception, sélection, orientation des appels...),

Gestion administrative ; réception, tri et envoi du courrier, tenue des agendas des associés et collaborateurs, prises de rendez-vous, rédaction de courriers (contrats, lettres, mailings, réponses candidats, rapports...), gestion des fournitures (achat, réapprovisionnement, suivi des stocks...), Facturation et relance.

Gestion des sessions de recrutements et d’évaluations (passation des tests...),

L’élaboration et la mise à jour des différentes notes de synthèse et comptes rendus d’activité,

L’alimentation, l’exploitation et le développement de notre future base de données,

La gestion des interfaces avec notre réseau international et la participation à différentes missions de marketing et de communication externe (site internet, plaquettes, opérations de RP, déjeuners débats,...).

Aussi ce poste peut être élargie à notre activité de recrutement (co-élaboration des stratégies de recherche de candidats, analyse et proposition des cibles et des profils recherchés, sourcing candidats sur les différentes bases de données et réseaux sociaux, identification et présélection téléphonique des candidats cibles).

Quel est le profil idéal ?

Profil

Hommes ou Femme dynamique, engagé(e) et mature, vous avez le sens du service et de l’équipe et capitalisez sur un excellent contact et une grande aisance au téléphone. Doté(e) d’une première expérience similaire en cabinet (stages significatifs acceptés) ou dans de petites structures de services flexibles, réactives et qualitatives, vous êtes orienté(e) clients et axé(e) résultats et avez une très bonne maîtrise des outils informatiques et d’internet.

La pratique de l’anglais est vivement recommandée. Poste à pourvoir à temps plein (possibilité 3/4 temps).

CV avec Photo, lettre de motivation avec disponibilité à adresser à :

cabinetrecrutement229@gmail.com

