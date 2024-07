Aristide Adjinacou à la tête de l’ANIP

Un nouveau Directeur Général de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) a été nommé, mercredi 31 juillet 2024 en Conseil des ministres. Il a nom Aristide Adjinacou.

Nomination à la tête de de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes. Aristide Adjinacou est officiellement directeur de cette agence placée sous la tutelle de la Présidence de la République. Il remplace le Rwandais Pascal Nyamulinda. Aristide Adjinacou occupait le poste de directeur général du Pôle système d’information et digitalisation à l’Agence des systèmes d’information et du numérique (ASIN).

Passionné du numérique, il est un expert des nouvelles technologies. Aristide Adjinacou a fait une double formation d’Ingénieur (ISEN) et MBA (ESSEC) complétée avec les certificats « Leading Digital Transformation » (HEC-Mines Paris Tech) et « Artificial Intelligence implications for Business Strategy » (MIT). Avec plus d’une vingtaine d’années d’expériences, il a piloté plusieurs projets dans plusieurs pays.

