Sept (07) présumés malfrats ont été interpellés mardi 6 décembre 2022 à Aïdjedo et Sikècodji pour vol de motocyclettes. Un réseau de vol de motocyclettes démantelé à Cotonou. (...)

L’essence frelatée a fait deux morts et des dégâts matériels dans la nuit du mercredi 7 décembre 2022 à Tchatchou, commune de Tchaourou. Mort d’un chauffeur et son passager (...)

La 4e édition du séminaire Team Bulding de la Direction des Systèmes d’Information du ministère de l’Economie et des Finances a eu lieu vendredi 9 décembre 2022. Elle a réuni à (...)

L’émission de téléréalité « Dis-moi qui est la plus belle » est de retour sur (...)L’édition 2022 des ‘’Journées scientifiques de l’économie béninoise ‘’ (...)C’était jusqu’ici, l’un des secrets les mieux gardés du pays. Mais depuis (...)L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a, par décision (...)Deux morts, c’est le bilan d’un accident de circulation survenu mercredi (...)Le directeur général des douanes, Alain HINKATI à travers la décision (...)L’activiste Jean KPOTON sera conduit à sa dernière demeure le samedi 17 (...)Les Forces de défense et de sécurité et les leaders communautaires ont (...)Le Directeur Général de la Police Républicaine (DGPR) a lancé un avis (...)Un individu identifié comme un opérateur économique a été victime d’un (...)