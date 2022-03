Appel du gouvernement contre le rançonnement aux concours

La ministre du travail et de la Fonction Publique, Adidjath Mathys, a mis en garde les personnes mal intentionnées qui continuent d’exiger d’importantes sommes d’argent en contrepartie d’une hypothétique réussite aux différents concours de la fonction publique.

A travers un communiqué rendu public, mardi 29 mars 2022, la population et notamment les diplômés en quête d’emploi ont été appelés à la vigilance lors des différents concours de recrutement au plan national. La ministre du travail et de la fonction publique, Adidjath Mathys, a rassuré que depuis l’avènement du régime de la rupture, les recrutements dans la fonction publique sont organisés dans le strict respect de l’égal accès aux emplois publics selon un processus conçu de manière à empêcher les fraudes.

La ministre invite la population en général, et les diplômés en quête d’emploi en particulier à dénoncer les vils individus qui continuent de s’adonner à des pratiques peu recommandables en leur exigeant d’importantes sommes d’argent en contrepartie d’une hypothétique réussite aux différents concours organisés dans la fonction publique.

A l’attention des personnes mal intentionnées, la ministre rappelle qu’elles subiront la rigueur de la loi une fois appréhendées.

M. M.

30 mars 2022 par ,