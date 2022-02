Appel d’offres pour Asphalter 94km de rues à Cotonou, Porto Novo, Parakou et Calavi

Le Bénin à travers la SIRAT Sa envisage dans le cadre du PAG 2021-2026 , asphalter 94km de rues dans les villes de Cotonou, Parakou, Abomey Calavi et Porto Novo. Le montant prévu pour cette première phase ( B1) s’élève à 152,4 milliards de francs CFA..

Dans le dossier d’Appel d’Offre International, on retient que sur les 94 km de routes ( toutes catégories confondues), Cotonou bénéficie de 34,5 km. Parakou obtient l’asphaltage de 14 km contre 23,4km et 21,5km pour Abomey Calavi et Porto Novo respectivement.

Il convient de rappeler que l’appel d’offre pour la deuxième phase ( B2) est attendu d’ici quelques mois.

Lire l’Appel d’Offres International pour la première phase (B1) du projet

Les détails des routes retenues dans nos prochaines parutions

25 février 2022 par