Angélique Kidjo obtient son 5e Grammy Awards

Grâce à son album intitulé « Mother Nature », la chanteuse béninoise Angélique Kidjo a remporté le ’’prix du meilleur album du monde’’ à la 64e édition des Grammys Awards. Elle a obtenu son 5e Grammy Awards, ce dimanche 03 avril 2022, à Las Vegas aux Etats-Unis.

Sorti en juin 2021, « Mother Nature » est un album de 13 chansons. « Cet album est une lettre d’amour à Mère Terre et toutes les valeurs que nous avons de chères : vérité, confiance, amour, connexion. S’il y a quelque chose que la pandémie nous a appris, c’est que nous faisons tous partie du même écosystème-cette planète est tout ce que nous avons », avait écrit Angélique Kidjo sur sa page Facebook lors de l’annonce de la sortie de l’album.

La star a collaboré sur cet album avec d’autres artistes à savoir Zeynab, Yemi Alade, Burna Boy, Sampa the Great, EarthGang etc.

Âgée de 61 ans, Angélique Kidjo a été nominée plusieurs fois aux Grammy Awards. Elle a remporté le trophée en 2007, 2014, 2015 et 2020.

Angélique Kidjo est l’une des meilleures artistes de sa génération qui font la promotion de la culture béninoise et africaine à travers le monde.

A.Ayosso

4 avril 2022 par ,