Angélique Kidjo en deuil

La chanteuse béninoise Angélique Kidjo est en deuil. Sa mère Yvonne Kidjo est décédée dans la nuit du 25 vendredi à samedi 26 juin 2021.

La mère de la diva béninoise a rejoint la demeure éternelle à l’âge de 94 ans des suites d’une maladie. Cette disparition fait suite au décès de son frère aîné Oscar Kidjo en 2018.

La star de la world musique s’est affichée avec sa maman sur la Toile, le 30 mai dernier, pour lui rendre hommage, à l’occasion de la fête des mères.

Angélique Kidjo perd sa Chère Mère quelques jours après la sortie de son nouvel album ‹‹ Mother nature›› (‹‹ Mère nature ››), lancé le 18 juin dernier.

Une Mère peut en cacher une autre



« Chère maman, à 94 ans tu as décidé qu’il était temps de rejoindre ton mari et ton fils. Un départ serein et paisible qui n’empêche est très douloureux pour nous. Nous aurions aimé te garder plus longtemps avec nous. Mon coeur pleure ce départ soudain. Nous te chérirons à jamais de même que tous les bons moments passés ensemble ce mois-ci. Repose en paix maman d’amour », a écrit son fils Alfred Kidjo dans un post publié sur sa page facebook.



Ancienne de l’école William Ponty au Sénégal, la mère de la star mondiale est l’une des premières comédiennes béninoises. Yvonne Kidjo est chorégraphe et directrice de théâtre renommée, ainsi qu’une femme d’affaires avertie.

Que son âme repose en paix !

26 juin 2021