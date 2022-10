Ange Gnacadja élu président de l’Union des Reporters d’Images Sportives Professionnelles du Bénin

L’Union des Reporters d’Images Sportives Professionnelles du Bénin (URIS-Pro Bénin) a été portée sur les fonts baptismaux ce lundi 24 octobre 2022. Le photojournaliste Ange Gabriel Gnacadja a été élu à la tête de l’Union.

Les reporters d’images réunis au sein d’une corporation pour l’éclosion du sport béninois. Après leur démission d’une association inactive, des Reporters d’Images ont décidé d’allant de l’avant en mettant en place une nouvelle corporation. Il s’agit de l’Union des Reporters d’Images Sportives Professionnelles du Bénin (URIS-Pro Bénin). Lors de l’Assemblée générale tenue ce lundi 24 octobre 2022 à la Maison des Médias, les reporters professionnels ont adopté des nouveaux textes pour le fonctionnement de l’Union.

Ange Gabriel Gnacadja a été élu président de l’URIS-Pro Bénin. Selon lui, les objectifs de l’Union « sont calqués sur un modèle syndical tel que la défense de la liberté des Reporters d’Images Sportives Professionnelles partout sur le territoire national et international, où se trouvent les Sportifs béninois ».

Bureau de l’URIS-Pro-Bénin

Président : Chargé de la Coordination des Activités, de la Politique, du Développement de l’Union et des Relations avec les Institutions Sportives Ange Gabriel Gnacadja,

Vice-président : Chargé du Patrimoine, de la Formation, de la Coordination Régionale et des Relations Publiques, Didier Kpassassi,

Secrétaire Général Porte-parole, Chargé de la NTIC et des Innovations dans les Médias, Serge Boya,

Secrétaire Général Adjoint :Porte-parole, Chargé de la NTIC, et des Innovations dans les Médias, Fréjus Fiossi,

Trésorier Général :Chargé du Patrimoine, du Recouvrement des Fonds, et de la Politique Budgétaire de l’Union Miguel Gnimassoun,

Trésorier Général Adjoint : Chargé du Patrimoine, du Recouvrement des Fonds et de la Politique Budgétaire de l’Union Saturnin Adebo,

Secrétaire à la Formation, à la Spécialisation Chargé des Affaires Sportives, Culturelle, des Loisirs, et du Genre Geoffroy Abalo,

Secrétaire Adjointe à la Formation, à la Spécialisation, Chargé des Affaires Sportives, Culturelles, des Loisirs, et du Genre Bénédicte Kpossou,

Secrétaire à l’organisation : Chargé de la Solidarité et des Affaires Sociales, Razack Sanoissi,

Secrétaire à l’organisation : Chargé de la Solidarité et des Affaires Sociales, Brice Deguenon,

Secrétaire Chargé des Relations Extérieures et des Coopérations, Stephane Bossa,

1er Commissaire au Compte : Spéro Marius Koffi Alladassivo,

2 eme Commissaire au Compte Vivien Gnonhossou.

