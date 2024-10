André Okounlola présente ses lettres de créances au président d’Azerbaïdjan

L’ambassadeur du Bénin près l’Azerbaïdjan, André Okounlola-Biaou a présenté ses lettres de créances au président Ilham Aliyev, le lundi 14 octobre 2024.

De nouvelles perspectives dans la coopération avec l’Azerbaïdjan. L’ambassadeu André Okounlola-Biaou a présenté ses lettres de créances au président Ilham Aliyev. Les deux personnalités ont examiné au cours de la rencontre, l’avenir des relations entre les deux pays, et les possibilités de pour son élargissement dans les secteurs tels que le commerce, l’agriculture et l’éducation.

Le rôle du Bénin au sein du Mouvement des non-alignés, dirigé par l’Azerbaïdjan ces quatre dernières années a été salué par le président Aliyev qui a réitéré l’engagement des deux pays à se soutenir mutuellement au sein des instances internationales.

SEM. André Okounlola-Biaou est nommé en septembre 2021 Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Bénin près la Fédération de Russie. Sa juridiction couvre d’autres pays de l’ex Union Soviétique.

