André Jolly lance un ouvrage sur les artistes

Le Français André Jolly a lancé vendredi 27 novembre à Cotonou son ouvrage intitulé "Artistes contemporains du Bénin, artistes du Bénin".

L’ouvrage d’André Jolly, ancien directeur de l’Institut français du Bénin regroupe les photos et portraits d’œuvres contemporaines de 82 artistes béninois dont Catilina Tossou, Éliane Aïsso, Moufouli Hello, Hector Sonon, Dominique Zinkpè, Benjamin Déguénon, Romuald Hazounmè et Philip Abayi.

Selon l’ex directeur du Centre culturel français (CCF), c’est sa modeste contribution à la promotion des artistes béninois. L’ouvrage de 450 pages expose la richesse de la culture béninoise.

A.A.A

1er décembre 2020 par