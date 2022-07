Amouda-Issoufou prend l’intérim à la Cour constitutionnelle

Passation de charges entre le président de la Cour constitutionnelle et le vice-président de l’institution.

Razaki Amouda-Issoufou, vice-président de la Cour constitutionnelle a pris fonction ce mercredi 13 juillet 2022 après la démission du président de la Cour constitutionnelle.

La passation de charge s’est tenue ce mercredi 13 juillet 2022 au siège de la Cour constitutionnelle.

Le vice-président Razaki Amouda-Issoufou assurera la présidence de la Cour constitutionnelle par intérim.

Joseph Djogbénou le président démissionnaire souhaiterait se réinvestir en politique, selon les informations.

Professeur à la Faculté de droit de l’Université d’AbomeyCalavi et membre du parti Alternative Citoyenne fondu dans l’Union Progressiste (UP) suite à la réforme du système partisan, Joseph Djogbénou serait pressenti à la tête de l’UP.

L’ex-président de la Cour constitutionnelle est annoncé en conférence de presse dans l’après-midi de ce mercredi pour rendre publiques les raisons de sa démission.

