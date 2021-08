Amnesty international forme les associations de travailleuses de sexe

Amnesty international Bénin organise un recyclage sur les règles de rédaction de rapport alternatif pour l’Examen Périodique Universel depuis le mercredi 28 juillet 2021 à l’Infosec de Cotonou. La formation est à l’endroit des organisations LGBTIQ, des membres du réseau des associations de travailleuses de sexe et les associations de défense des droits des personnes atteintes d’albinisme.

La formation permet aux participants d’apprendre sur le mécanisme de l’Examen Périodique Universel et comment rédiger des rapports alternatifs. Elle a été organisée dans le cadre du projet observatoire qui vise à renforcer la protection des personnes LGBTI, travailleuses de sexe et des personnes atteintes d’albinisme. Mercredi dernier, 15 responsables d’organisations LGBTIQ ont été formés. La formation se poursuit jusqu’au vendredi 30 juillet 2021 avec le réseau des associations de travailleuses de sexe et les associations de défense des droits des personnes atteintes d’albinisme.

Ce mercredi nous avons outillés 15 responsables d'organisations #LGBTIQ du #Bénin sur les règles de rédaction d'un rapport alternatif pour l'Examen Periodique Universel (@UPRinfo). La formation a été animée par @CyriaqueGlory notre responsable médias et surveillance des DH. pic.twitter.com/Ylp3khUVwN — Amnesty International Bénin (@amnestybenin) July 29, 2021

L’Examen Périodique Universel est un des mécanismes de contrôle du Conseil des droits de l’homme. Il informe sur les réalisations de l’ensemble des Etats membres de l’ONU dans le domaine des droits de l’homme.

A.A.A

