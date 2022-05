Amazone, Minon et Agoodjié, la palabre stérile

Elle aura fait une entrée de guerrière, notre ‘’dame de l’Esplanade’’ ! A peine passée la stupeur, ce fut interrogations et supputations ; doutes et polémiques, autour de son identité, de sa nature, de ses concepteurs...Elle serait une représentation, de l’unique reine d’Abomey, Tassi Hangbé ? Pas du tout ! s’indigne le journaliste de sang royal, Constant Agbidinoukoun. Argumentaires historiques à l’appui. Mais alors, la farouche guerrière de l’esplanade, nous renverrait-elle à l’image d’une de ces célèbres amazones, de l’épopée des rois du Danhomé ? Une ‘’amazone’’ ? Ce thème renvoie à des femmes mythologiques, de la Grèce antique, selon les ‘’chercheurs’’ des réseaux sociaux. Une amazone, n’a rien à voir avec nos traditions, proclament-ils en chœur. Pire, s’indignent-ils, la traduction anglaise du terme ‘’amazone’’, ne serait pas des plus heureuses. Car elle fait apparaître, le visage hideux du capitalisme moderne, à travers un certains... Jeff Bezzos, fondateur des boutiques Amazon...Le terme Amazone déjà ‘’mondialisé’’ en commerce, pourrait donc créer quelques confusions ; quelques amalgames.... Trêve de supputations : selon des sources apparemment bien informées, notre guerrière serait plutôt, une ‘’Minon’’, oui, une authentique ‘’Minon’’. Une quoi ? Et la polémique, de repartir de plus belle. La ‘’Minon’’, selon le très respecté, et respectable, professeur Leonard Wantchekon, est un mot codé, qui signifie ‘’Azeto’’ (sorcière), sur le plateau d’Abomey ! Donc à priori, rien à voir avec les amazones ! Le terme authentique, selon les descendants de la famille royale, consultés à propos, serait AGOODJIE ! Et après ‘’agoodjié’’ quoi encore ? Agooviéé !!! Du haut de son socle, la dame de la Marina, observe et écoute. Imperturbable. Cette furie, que sa simple apparition déclenche, est déjà en soi, un très bon signe. Surtout que ces chaudes empoignades, ont le mérite d’adoucir un tant soit peu, le contexte délicat de sa ‘’révélation’’ : celle de l’inflation galopante, de la vie chère... La dame du boulevard tombe à pic donc, au milieu de l’Histoire, et de nos histoires. La grande et la petite. D’ailleurs, du haut de son esplanade, elle a une vue imprenable, sur le quotidien des Béninois, mais aussi et surtout, sur la République, et ses hauts symboles. Face à elle, l’ex-place de l’indépendance nationale. A sa droite le Port et le Palais de la République. ¨Plus loin à gauche, le Palais de justice. Puis à quelques encablures devant elle, le monument dédié au Grand Bernardin, cardinal Gantin. Dans son champ de vision donc, l’économie, la politique, la justice et la religion. Autant de thématiques chères à ce pays, et à ses habitants. Les Béninois qui l’ont déjà adoptée, la veulent bien ‘’Amazone’’ ! Ceci pour combattre la vie chère et ses corollaires ; ils la souhaitent ’’Minon’’, pour ensorceler à jamais, ceux qui menacent d’étendre à ce pays, le terrorisme. Et puis, elle sera à jamais, pour nombre de nos compatriotes, l’AGOODJIE national ... Pour les jours d’espoir et d’espérance. Finalement, si la dame du boulevard n’existait pas, il aurait bien fallu l’inventer. Alors, on dit MERCI qui ? Et en quelle langue ?

Tafè

19 mai 2022 par