Ali Ouattara, nouveau représentant du PAM au Bénin

Le nouveau représentant résident du Programme Alimentaire Mondial (PAM) au Bénin a présenté, jeudi 21 juillet 2022, sa lettre de créances au ministre béninois des Affaires étrangères et de la coopération.

Ali Ouattara, représentant résident du Programme Alimentaire Alimentaire (PAM) succède à Guy Adoua au Bénin. Le nouveau représentant du PAM a présenté sa lettre de créances au ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci. Par cet acte, Ali Ouattara est ainsi reconnu officiellement par l’Etat béninois et jouit désormais de tous les privilèges liés à ses fonctions.

Guy Adoua, l’ex représentant résident du PAM au Bénin depuis juin 2017 est arrivé en fin de mission le 1er juillet 2022.

Le Programme alimentaire mondial ( World Food Programme, WFP) est l’organisme d’aide alimentaire de l’ONU et de la FAO. Le PAM est la plus grande agence humanitaire qui lutte contre la faim dans le monde en distribuant une assistance alimentaire dans les situations d’urgence et en travaillant avec les communautés pour améliorer leur état nutritionnel et renforcer leur résilience.

Au Bénin, cette Agence du système des Nations-Unies est le bras armé du gouvernement béninois dans la mise en œuvre du programme des cantines scolaires (PNASI).

Le Programme National d’Alimentation Scolaire (PNASI) vise la rétention des enfants à l’école et l’amélioration de la mobilisation communautaire autour de la cantine scolaire. De 29 % en 2017, le taux de couverture en cantines scolaires est passé à 51 % en 2021, puis à 75 % en 2022.

Marc MENSAH

22 juillet 2022 par ,