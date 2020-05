Alban Avougnakou, porte flambeau de l’UDBN à Tchaourou

Inscrit sur la liste du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN) dans l’arrondissement de Tchatchou (commune de Tchaourou), Alban Avougnakou a exposé ses ambitions pour cette commune du département du Borgou à l’occasion de la campagne électorale en cours.

« Redonner un nouveau visage à ma commune, soutenir les jeunes dans leurs entreprises, aider les femmes à bénéficier d’une meilleure rémunération dans leur carrière où elles sont actuellement grugées par les exploitants et avoir une plus grande attention sur les établissements scolaires actuellement en ruine », c’est l’ambition de ce candidat de l’UDBN pour la prochaine mandature du conseil communal de Tchaourou.

Alban Avougnakou souhaite donner une visibilité à la commune de Tchaourou à travers la création de partenariats féconds avec l’extérieur. La réouverture de la radio locale n’est pas du reste pour ses ambitions pour le développement de la commune.

Pour y parvenir, il faudra compter sur la seule formation politique dirigée par une femme au Bénin. L’UDBN selon le candidat, est un parti qui prend en compte les aspirations des populations à la base. Les candidats positionnés sur la liste de cette formation politique, ont une compétence avérée en politique et sont prêts à défendre les intérêts des populations, a-t-il souligné. Il exhorte les populations de Tchaourou à faire confiance au parti présidé par Claudine Afiavi Prudencio afin que justice.

L’UDBN selon Alban Avougnakou, est un parti composé essentiellement de jeunes et de femmes déterminés à œuvrer pour la conquête du pouvoir au niveau local au soir du 17 mai prochain. « Gagnons le pari de développement local avec l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) », a lancé le candidat.

Alban Avougnakou est instituteur et diplômé de l’élevage et agrobiologie au projet Songhaï. Il fut militant du parti Ncc dans les années 1990.

