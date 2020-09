Alain Orounla lance la 19ème session du CIFAF

Le ministre de la communication et de la poste, Alain Orounla a procédé au lancement officiel des travaux de la 19ème session de formation du Centre international de formation des avocats francophones (CIFAF) ce lundi 31 août 2020. Cette session sera l’occasion pour les participants d’enrichir leurs connaissances dans les domaines de la déontologie, du droit processuel, et de la pratique professionnelle.

Le ministre de la communication et de la poste, Alain Orounla lui-même avocat a insisté dans son discours de lancement, sur l’importance de la formation pour l’homme en toge. Pour lui, il est inutile de polémiquer sur l’intérêt et la pertinence de la formation permanente « des denrées rares mais qui font pourtant de l’avocat, un professionnel accompli en perpétuel évolution pour s’adapter à l’évolution du droit, à l’évolution de la profession […] ».

Le droit souligne le ministre porte-parole du gouvernement, est « un domaine mouvant, mutant qui requiert que l’on soit en permanence outillé ».

Au total, 367 avocats stagiaires en provenance des 19 barreaux d’Afriques francophones prennent part à cette session de formation. 30 avocats stagiaires y prennent part en présentiel à Cotonou, et les 337 autres par visioconférence.

Prévus pour durer deux semaines, les travaux de la 19ème session de formation du Centre international de formation des avocats francophones sont parrainés par Me Alain Orounla.

F. A. A.

1er septembre 2020 par ,