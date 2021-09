Alain Hinkati, nouveau Dg douanes

Nommé en conseil des ministres, mercredi 22 septembre 2021, Alain Hinkati remplace Charles Sacca Inoussa Boco.

Alain Hinkatin est le nouveau Directeur Général des douanes et droits indirects. Nommé à l’issue du conseil des ministres du mercredi 22 septembre 2021, il remplace Charles Sacca Boco à ce poste.

La nomination fait suite à l’adoption des nouveaux décrets portant attribution, organisation et fonctionnement de la Direction générale des douanes et droits indirects lors du dernier conseil des ministres.

Alain Hinkati a été administrateur de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCIB).

Le nouveau DG douanes était le Directeur Général par intérim de l’Agence Nationale des Transports Terrestres (ANaTT) avant sa nomination.

