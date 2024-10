Adoption du code de déontologie et d’éthique des personnels enseignants et chercheurs

Le gouvernement béninois a adopté, mercredi 23 octobre 2024, le code de déontologie et d’éthique des personnels enseignants et chercheurs du supérieur.

Le Bénin dispose d’un code de déontologie et d’éthique des enseignants et chercheurs des universités ainsi que des écoles supérieures publiques du Bénin. Il a été élaboré dans le cadre de l’implémentation de la stratégie de promotion et de développement de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation initiée par le Gouvernement pour redonner à ce sous-secteur ses lettres de noblesse.

Issu d’un processus participatif, informe le Conseil des ministres, il est destiné à mettre fin aux faits récurrents qui jettent du discrédit sur le monde de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de nature à entraîner un effritement des valeurs liées aux exigences d’excellence et d’exemplarité.

Le Conseil a instruit le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, en relation avec le ministre du Travail et de la Fonction Publique, d’en assurer la bonne application.

