Adoption de la stratégie nationale d’inclusion financière

Le gouvernement béninois a adopté ce mercredi 29 mars 2023 en Conseil des ministres, la stratégie nationale d’inclusion financière.

Dans le but de corriger les défaillances du marché et éliminer les barrières non marchandes freinant l’accès aux services financiers, le gouvernement a adopté la stratégie nationale d’inclusion financière. Elle est élaborée pour la période 2023-2027. Selon le Conseil des ministres, la stratégie nationale d’inclusion financière constitue une réponse du gouvernement pour prendre en compte la population exclue du système financier formel.

« Ce faisant, il entend réduire davantage le niveau de la pauvreté et de la vulnérabilité, conformément aux orientations de son deuxième Programme d’Action relatives à l’accélération de la croissance économique et sociale », informe le Conseil des ministres.

La vision de la Stratégie à l’horizon 2027 : « les populations bénéficient d’une éducation financière et ont un accès sécurisé aux produits et services financiers adaptés, dans un cadre légal et réglementaire adéquat ». Elle est déclinée en trois orientations stratégiques et en trois programmes. Il s’agit du renforcement du cadre institutionnel, légal et réglementaire ; du développement et à l’amélioration de l’offre des produits et services financiers ; et la promotion de l’éducation financière.

« La mise en œuvre du plan d’actions, dont le financement sera assuré aussi bien par le Budget national que par des Partenaires Techniques et Financiers (PTF), est porté subséquemment par les structures de l’administration publique, les structures du secteur privé ainsi que les PTF et des institutions sous-régionales », précise le Conseil des ministres. Un dispositif de coordination, de suivi et d’évaluation de la Stratégie est mis en place.

A.A.A

29 mars 2023 par ,