Adoption de la loi sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle

La loi n°2022-14 portant orientation agricole, sécurité alimentaire et nutritionnelle en République du Bénin a été adoptée, ce mardi 21 juin 2022, à l’unanimité par les députés présents ou représentés à la séance plénière.

Articulée autour de huit (8) chapitres répartis en cent quatorze (114) articles, la loi n°2022-14 portant orientation agricole, sécurité alimentaire et nutritionnelle en République du Bénin a été adoptée par l’Assemblée nationale, mardi 21 juin 2022, en séance plénière et en présence du ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche Gaston Dossouhoui.

Le vote de la loi entre en droite en ligne de l’un des Objectifs de Développement Durable (Eliminer la faim et assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle). La loi vise, entre autres, à promouvoir un secteur agricole moderne et compétitif grâce à une fiscalité favorable aux entreprises agricoles et agroalimentaires ; mettre en place un régime fiscal spécifique de la propriété foncière agricole ; faciliter l’accès aux semences certifiées pour les cultures de grande consommation.

