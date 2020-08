Aboubakar Yaya invite son successeur à auditer sa gestion

Le nouveau maire de la commune de Parakou, Zimé Chabi Inoussa, a pris officiellement fonction ce vendredi 21 août 2020. Au cours de cette cérémonie, le maire sortant, Aboubacar Yaya a peint en noir la gestion de son prédécesseur, Charles Toko.

Dans son discours, l’ex ministre du travail et de la fonction publique a invité son successeur a audité ses deux mois de gestion ainsi que celle de ses collaborateurs. A sa prise de service, son prédécesseur, Charles Toko, avait annoncé qu’il partait la tête haute en laissant 15 milliards FCFA et 12 000 parcelles, a-t-il rappelé. « Durant les deux mois, j’ai cherché à avoir les 15 milliards FCFA, je ne les ai pas vus. Par contre, j’ai retrouvé 5.000 parcelles et non 12 000 », a confié le maire sortant remettant en cause la gestion de Charles Toko.

En plus de tout cela, M. Yaya souligne avoir découvert une dette de plus de 5 milliards de francs CFA. D’où la nécessité d’auditer sa gestion.

L’audit selon Aboubacar Yaya, est un principe de bonne gouvernance, et non de chasse aux sorciers car, explique-t-il, en matière de gestion de deniers publics, « il n’y a pas de chasseur, ni de sorcier ».

Evoquant quelques défis à relever par le nouvel édile de Parakou, il a souligné que la municipalité a encore des dettes en matière de gestion des ordures. La mairie de Parakou doit encore 288 millions FCFA a révélé le maire sortant.

