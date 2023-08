Abdoulaye DARI YOA le jeune qui concilie études et entrepreneuriat agricole

Son rêve est grand. Agé de 26 ans, Abdoulaye DARI YOA est natif de Dassari, arrondissement de la commune de Matéri, département de l’Atacora. Etudiant à l’Université d’Abomey Calavi au département d’histoire et d’archéologie, le jeune béninois est également un entrepreneur agricole.

Issu d’une famille nombreuse et face au manque de moyens pour poursuivre les études après l’obtention du BAC, Abdoulaye DARI YOA a très tôt décidé d’entreprendre. Né de parents cultivateurs, le jeune homme s’investit dans l’agriculture et l’élevage. « En agriculture, on fait le maïs, le riz, le Soja, le sésame. On essaie aussi de faire l’élevage de la volaille, de coqs, canards et pintades », a-t-il confié. Sa mère est sa principale partenaire. Elle s’occupe de la vente des produits. « Elle sait quand le prix monte et quand le prix va descendre », informe le jeune entrepreneur. Aujourd’hui, poursuit-il, ma mère parle couramment le français parce que nous l’avons prise comme un vrai partenaire. « Nous avons travaillé avec elle jusqu’au point où elle est capable de faire tout ce qu’on veut », a affirmé Abdoulaye.

Les activités au village lui permettent de subvenir à ses besoins et à ceux de la famille. « Quand on consomme et ça reste on vend. Ces revenus nous permettent de financer nos études, nos déplacements et tout », a-t-il souligné.

Ambitieux et laborieux, le jeune entrepreneur arrive à concilier les études et l’entrepreneuriat. « Ce n’est pas facile d’autant plus que les études demandent du temps. J’ai eu le Bac en 2017, aujourd’hui en 2023, je suis en troisième année. Ça veut dire qu’il y a eu des années de reprise et d’abandon. A chaque fois qu’on abandonne, c’est qu’on est allé chercher ce qu’il faut pour continuer les études », a-t-il notifié. En une année, il se rend au moins six fois dans son village pour travailler et s’assurer du bon déroulement de ses activités. Les difficultés ne manquent pas mais le jeune arrive à les surmonter.

Débrouillard depuis tout petit, Abdoulaye DARI YOA n’envisage pas le statut de salarié. « Si par exemple c’est chez quelqu’un tu travailles, tu ne vas te contenter que de ton salaire. S’il y a la possibilité là on vous emploie de toujours avoir la main dans ce qu’on a créé, c’est bien », a-t-il ajouté.

Faire plus que ses parents

Abdoulaye DARI YOA a l’ambition de faire plus que ses parents. Il souhaite élargir ses activités d’agriculture et d’élevage. « C’est mon rêve de chaque jour », a-t-il déclaré. A travers ses activités, le jeune entrepreneur veut aider ceux qui sont dans le besoin. « Pas en leur donnant de l’argent mais en leur offrant quelque chose à faire pour pouvoir subvenir à leurs besoins », a-t-il confié.

A tous ces jeunes qui attendent d’être recrutés par une entreprise, poursuit-t-il, je leur demande juste d’avoir confiance en eux. « Ne croisez pas les bras. Qu’ils se donnent le courage de toujours continuer. Contentez-vous de ce que vous entreprenez, le jour on vous prend, vous pouvez engager quelqu’un pour gérer ce que vous avez eu à créer », conseille Abdoulaye DARI YOA

