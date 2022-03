AVIS DE RECRUTEMENT

Une société de la place lance un appel à candidature aux fins de pourvoir au poste d’Ingénieur Développement et Suivi des Offres VAS.

Lieu de travail : Cotonou

1.- Missions

 Assurer le développement des offres et applications IN & VAS

 Assurer le suivi des Maintenance et Exploitation des nœuds IN & VAS

 Gérer les relations et l’interconnexion avec les partenaires IN & VAS et autres performances

2. Activités principales

 Gérer l’implémentation des offres et le développement des applications et garantir une qualité de service

 Assurer une continuité de service 24h/24h des services et applications IN & VAS

 Assurer le contrôle de la maintenance des nœuds IN & VAS.

 Produire & Activer les codes de recharges

 Gérer l’exécution des plaintes clients

3.- Profil

 Diplôme : Bac + 4 en Electricité/ télécoms/TéléInformatique/ Electrotechnique/Electronique

 Expériences : Au moins quatre (04) ans dont 2 dans le GSM à un poste d’Ingénieur IN ou VAS ou à un poste similaire.

4.- Compétences Techniques requises

 Avoir des connaissances en réseau GSM/SS7 & IP

 Comprendre l’architecture du réseau GSM

 Comprendre le fonctionnement et la maintenance des équipements de la plateforme IN & VAS

 Connaître l’ingénierie télécoms

 Connaître l’utilisation des logiciels Word, Excel et Powerpoint et des outils informatiques

 Connaître l’outil linguistique (Anglais)

 Avoir de bonne connaissance en SQL, Bases de données et en système CS5 d’Ericsson

 Avoir des connaissances en UNIX et programmation SHELL & JAVA.

 Connaissance Réseau TCP/IP/SMPP, XML

5.- Compétences Associées

 Etre intègre

 Etre crédible

 Etre disponible

 Avoir la capacité d’adaptation

 Etre organisé

 Savoir gérer la pression

 Savoir travailler en équipe

 Etre doté d’un esprit critique

 Savoir piloter la performance

 Etre dynamisme, rigoureux et proactif

 Savoir Apprécier/anticiper les situations

 Respecter la confidentialité des informations

 Disponibilité et rigueur

 Etre exemplaire et incarner des valeurs morales positives ;

 Respecter la confidentialité des informations.

DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les personnes intéressées par le présent avis sont invitées à déposer au siège de 24H au Benin (rue de la station face mairie 9ème arrondissement) au plus tard le Lundi 07 mars 2022 à 12 heures, un dossier de candidature comprenant :

N.B. :

 Une lettre de motivation manuscrite + une photo

 Un curriculum vitae précisant l’expérience professionnelle acquise ;

 Copies non légalisées des diplômes et attestations.

L’indication d’un contact téléphonique est obligatoire sous peine de rejet de dossier et seuls les candidats présélectionnés seront convoqués.

