AU SECOURS, MON NEVEU PATOU DEVIENT ROUGE !

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs, avec des pagailleurs partout, qui gagneraient parfois à surveiller ses fréquentations…Tenez, les rumeurs dans certains sérails sur les flirts passés de son Patron, avec le PCB, risquent bientôt, d’être difficiles à démentir par mon petit Neveu Porte-Parole, Willy-le-Verbe, tant l’affaire de mandat hautement social est en train de virer carrément au hautement communiste…

Même mon Cousin Kassa MAMPO , défenseur rouge de la hiérarchisation des salaires, en était devenu tout bleu, face à l’intention première ferme, de mon Neveu Patou, de doubler ni plus ni moins le SMIG, sans un kopeck pour les hauts salaires, de faire recruter par l’Etat, pas moins de 60 mille nouveaux fonctionnaires ,et sa détermination à faire déclarer vidominguons , chauffeurs , jardiniers, et autres boys et bonnes, avec en prime une obligation pour vous tous ses cousins, employeurs " PATLON " , de leur souscrire une Assurance Maladie ; sans oublier les 12 mois de salaire au lieu des 9 pour les dizaines de milliers d’aspirants de poussières de craie, et j’ajoute l’intenable le blocage des prix du gasoil à la pompe …

Je me suis même laissé convaincre au plus fort de mon ébriété de Ramadan hier, qu’un meeting de soutien de mes Cousins Philippe NOUDJENOUMIN et Jean KOKOU ZOUNON et de leurs camarades, a été annulé in extremis, quand mon Neveu Patou qu’on pouvait légitimement suspecter dans le compte rendu à la télé, de devenir un milliardaire rouge, a fini à un moment , par professer aussi sa foi inébranlable au libéralisme économique, en promettant continuer d’aider les investisseurs et autres patrons à s’enrichir, pour autant que mille CDD vaudront toujours infiniment plus que mille chômages … Et d’ailleurs, son fils, mon petit Neveu Romy-La-Caisse, le ALEPKEHANHOU ou du moins le GBESSI ZOLAWADJI-des-Finances (l’autre était bien surnommé le Mozart des Finances non ?) ne me parait pas, à proprement parler, être un rouge …pour un sou !

Maintenant, vous tous mes Neveux, maris infidèles, qui me demandez si à cette allure Tonton Patou ne va pas en arriver à exiger que vous déclariez vos copines et maitresses, êtes de véritables pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

3 mai 2022 par