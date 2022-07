APPEL D’OFFRES

Les offres établies en deux (02) exemplaires dont un (01) original daté et signé et une (01) copie doivent parvenir à la Direction Générale de MOOV AFRICA BENIN SA, au plus tard le 03 août 2022 à 18 heures précises au Bureau d’Ordre sis à l’immeuble MOOV AFRICA (Avenue Jean Paul II - Zone résidentielle Cotonou).