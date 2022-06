APPEL A CANDIDATURE

La SOBEBRA, importante industrie et leader en agro-alimentaire de la place recherche dans le cadre du renforcement de son effectif

Un (01) Laborantin pour un Stage Professionnel

MISSION

Contrôler la qualité : physico-chimique, microbiologique, organoleptique des matières premières consommables, des en cours de production et des produits finis afin de réduire, les coûts de non qualité des produits et de garantir la satisfaction totale des consommateurs.

PRINCIPALES ACTIVITES

 Contrôler la qualité des matières premières, consommables et des emballages à la réception conception conformément aux cahiers des charges

 Faire des analyses physico-chimiques et microbiologiques des en cours de production et des produits finis suivant le plan contrôle qualité

 Contrôler les produits non conformes dans les règles préétablies afin de communiquer les types de non-conformité à la production pour les actions correctives

 Réaliser les analyses physico-chimiques et microbiologiques des échantillons

 Contrôler les produits du marché afin d’apprécier leur stabilité dans le temps

 Préparer les boissons et apprêter tous les dispositifs de dégustation des produits

 Préparer les échantillons à expédier aux fins d’analyses et de dégustations

 Informer la hiérarchie sur le niveau de stock des consommables afin d’éviter toutes ruptures

 Assurer l’entretien des équipements et la propreté des locaux afin de garantir la fiabilité des résultats

 Faire l’étalonnage/calibrage des appareils de mesure pour assurer la justesse des mesures

 Appliquer les règles de bonnes pratiques d’hygiène et de fabrication

 Assurer toutes autres tâches ou missions jugées utile par la hiérarchie, afin d’assurer la continuité et le bon fonctionnement du service.

PROFIL RECHERCHE

 Être de nationalité béninoise

 Être âgé de 21 ans au moins et de 26 ans au plus au 31 décembre 2022

 Être titulaire d’un BAC+2 en CONTROLE QUALITE / CHIMIE

 Avoir au moins un (1) an d’expérience de stage dans un laboratoire de contrôle qualité des denrées alimentaires

COMPETENCES REQUISES

 Avoir de très bonnes connaissances des techniques et méthodes d’analyse physico-chimiques et microbiologiques

 Avoir une bonne connaissance des équipements de laboratoire de contrôle qualité et leur usage

 Etre capable d’effectuer l’étalonnage des équipements de laboratoire de contrôle qualité

 Être d’une bonne moralité, intègre, fiable et dynamique

 Être immédiatement disponible

DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature à déposer à l’accueil de la Direction Générale de la SOBEBRA au plus tard le vendredi 10 juin 2022 à 12 heures et sous plis fermé avec la mention « Candidature au Poste de LABORANTIN » est composé de :

 Lettre de motivation manuscrite

 Curriculum Vitae détaillé

 Copie légalisée du diplôme

 Casier judiciaire

