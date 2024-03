AMOUR FORCé

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que dans cette affaire de reforme du code électoral, le plus cocasse c’est que mon Cousin YABO et ses camarades des Démocrates sont désormais obligés de câliner mon petit Neveu Paul de Bopa et ses camardes des FCBE, qu’ils snobaient et traitaient jusqu’ici d imposteurs et d’opposants de pacotille…

Lors de leur dernière conférence de presse commune au Chant d’Oiseau, Il fallait voir les regards énamourés dont couvaient mes Neveux Mitokpe et Atchadé, l’envoyé de Paul de Bopa, mon Cousin Alain ADIHOU, qui à la vue d’un micro entre toujours en érection. Il est vrai qu’au podium, les autres partenaires, les jeunes lanceurs de chaises du MPL et le vieux mangeur de Lio de Tindji, certainement unique membre de son parti, ne valent pas grand-chose, et n’ont pas de maires potentiels parrains pour la présidentielle de 2026…

En tout cas, vous mes Neveux et Nièces qui ricanez que les maires FCBE sont tous chacun des entités indépendantes, vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

19 mars 2024 par