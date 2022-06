ADRIEN FAIT SA REMONTADA EN ROBE NOIRE !

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Ainsi mon grand Cousin HAGBE, selon une information de mes petits Neveux du Potentiel, aurait repris la robe, en réintégrant le barreau béninois. Est-ce que tous mes Neveux et Nièces Tchocotchoco qui depuis peu, crient Remontada à tue-tête à travers le pays, ont-ils pris la peine de demander si la Remontada doit prendre les couleurs de l’Arc-en- Ciel par le bris du redoutable plafond de verre des 10%, ou tout simplement la couleur noire de la toge du leader ...De toute façon, une chose est certaine, mon grand Cousin HAGBE ne reprend certainement pas la robe pour les veuves de Djassin et les orphelins d’Ahouangbo. Ses jeunes et moins jeunes confrères, de plus en plus désargentés à cause du nombre, n’ont donc pas à craindre de la petite concurrence ...

C’est connu, HAGBE ne joue qu’une première ligue. On se rappelle qu’à un de mes petits neveux journaliste à la télévision nationale, qui lui demandait en 2007 s’il n’avait pas des ambitions de devenir maire de son inexpugnable Porto-Novo lors des municipales de 2008, la réponse fut cinglante " Vous me voyez en train de m’occuper des ordures et des moutons en divagation ?" Une très haute idée de la fonction de maire, dont les occupants font pourtant aujourd’hui, en grande majorité, très difficilement le deuil ...

En tout cas, vous mes Neveux et Nièces, qui trouvez qu’il n’y a aucune gorge chaude à faire à propos d’un retour de HAGBE au prétoire, parce que par exemple son député Aloukou MINAKODE avait repris ses activités sans que ses collègues ne se plaignent, vous êtes de vrais pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

