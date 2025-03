95 nouveaux rangers prêts à servir

Après deux mois de formation intensive, 95 nouveaux rangers dont 3 femmes, sont désormais prêts à servir avec dévouement et abnégation dans les parcs nationaux de la Pendjari et du W-Bénin. Leur sortie officielle a eu lieu, vendredi 07 mars 2025 au centre de formation militaire de Bembéréké.

De nouveaux rangers dans les parcs nationaux de la Pendjari et du W-Bénin. Ils constituent la 7e promotion baptisée « Les Faucons ». Au nombre de 95 dont 3 femmes, ils ont été soumis à une formation rigoureuse de 2 mois. Ils ont acquis durant cette formation des compétences essentielles en matière de surveillance, de lutte contre le braconnage, de gestion des conflits avec les communautés locales etc. Les nouveaux rangers sont désormais prêts à relever les défis qui les attendent sur le terrain.

La sortie officielle des Rangers a été marquée par des allocutions des responsables d’African Parks Bénin, du Directeur général des eaux, forêts et chasse, du préfet de l’Alibori et des autorités présentes. Ils ont salué l’engagement des nouvelles recrues et rappelé l’importance de leur mission.

