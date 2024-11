93,7 milliards FCFA pour l’enseignement supérieur en 2025

Le budget du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour l’exercice 2025 se chiffre à 93 713 951 531 FCFA.

Le projet de budget du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour l’exercice 2025 a été fixé à 93 713 951 531 FCFA, soit une augmentation de 15,01 % par rapport à l’année 2024, où il s’élevait à 81 476 997 498 FCFA. Cette hausse, représentant 12 236 954 033 FCFA, reflète les ambitions du gouvernement visant à améliorer les conditions de formation dans l’enseignement supérieur, la recherche scientifique et l’innovation.

Le budget 2025 du ministère se structure autour de quatre programmes principaux : Pilotage et soutien aux services du ministère, Enseignement supérieur, Recherche scientifique et innovation et le Programme Vie de l’étudiant.

Lors de l’exposé du projet de budget, la ministre de l’Enseignement supérieur, Eléonore Yayi Ladékan, a précisé que cette augmentation vise à poursuivre les réformes entreprises pour améliorer l’efficacité du système éducatif, notamment avec la mise en œuvre du nouveau régime de gouvernance des universités publiques du Bénin. Cela inclut des réformes dans les domaines financiers, infrastructurels, matériels, pédagogiques, académiques et de coopération.

Parmi les priorités pour 2025, la ministre a mis en avant plusieurs axes stratégiques. Tout d’abord, l’amélioration de la qualité de la formation dans les universités publiques et privées à travers la révision des programmes en adéquation avec les besoins du marché de l’emploi. Un accent particulier sera mis sur l’assurance qualité de l’enseignement, la digitalisation de l’enseignement supérieur et l’évaluation des enseignants.

Le renforcement de la professionnalisation des formations dans les universités publiques et les instituts est également au cœur des priorités, avec la poursuite du développement des Instituts universitaires d’enseignement professionnel (IUEP).

Sur le plan de la recherche, la mise en place de l’Agence béninoise pour la Recherche et l’Innovation (ABRI) sera un élément clé pour structurer un cadre institutionnel et organisationnel propice à l’innovation. La ministre a également évoqué la nécessité de renforcer les infrastructures, qu’elles soient administratives, pédagogiques, ou scientifiques, en mettant à disposition des équipements modernes, tout en poursuivant les réformes dans le secteur des œuvres universitaires (transport, restauration et hébergement des étudiants).

Avec un budget renforcé et des réformes ambitieuses, le ministère entend faire de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique des secteurs clés pour le développement du Bénin.

