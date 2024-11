9 décrets adoptés pour l’application de la loi portant organisation des activités pharmaceutiques

Le gouvernement béninois a adopté, mercredi 6 novembre 2024, en Conseil ministres neuf (9) décrets en ce qui concerne la loi n° 2021-03 du 1er février 2021 portant organisation des activités pharmaceutiques en République du Bénin, neuf décrets ont été adoptés.

Plusieurs décrets adoptés en Conseil des ministres pour favoriser la mise en œuvre de la loi n° 2021-03 du 1er février 2021 portant organisation des activités pharmaceutiques en République du Bénin. Il s’agit des décrets fixant les conditions de création et d’exploitation des officines de pharmacie ; les conditions et modalités d’ouverture et d’exploitation des établissements de représentation pharmaceutique et les règles relatives à la publicité sur les médicaments et autres produits de santé et à la promotion médicale ; de même que ceux portant conditions d’installation, d’ouverture et d’exploitation des industries pharmaceutiques ; conditions d’installation, d’ouverture et d’exploitation des industries de fabrication des produits de santé autres que le médicament.

Sans oublier les décrets fixant les conditions d’importation, d’exportation et de distribution en gros ou en détail des produits de santé autres que le médicament ; les conditions d’installation, d’ouverture et d’exploitation des établissements grossistes-répartiteurs pharmaceutiques et d’exercice de l’activité de dépositaire pharmaceutique ; les modalités d’homologation des dispositifs médicaux ; les modalités d’homologation des compléments nutritionnels, des aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge et des produits diététiques et de régime ; et l’adoption des lignes directrices et procédure d’autorisation et de supervision des essais cliniques.

A.A.A

