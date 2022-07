88 candidats suppléants convoqués à la visite médicale

Le Chef d’État-major général des Forces Armées Béninoises invite les candidats suppléants au concours de recrutement militaire au titre de l’année 2022 à se présenter le mercredi 13 juillet 2022 pour la visite d’aptitude médicale.

Dans le cadre de la visite d’aptitude médicale du concours de recrutement militaire au titre de l’année 2022, les candidats (Suppléants à titre normal) sont invités à se présenter, à partir du mercredi 13 juillet 2022 à 06H 00 au Centre Médico-Social (CMS) de Cotonou pour les candidats des départements de l’Atlantique, du Littoral, du Mono, du Couffo, de l’Ouémé, du Plateau et du Zou et à l’Hôpital d’Instruction des Armées de Parakou (HIA-PARAKOU) pour les candidats des départements de l’Atacora, du Borgou, de l’Alibori, des Collines et de la Donga.

M. M.

LISTE DES 88 CANDIDATS SUPPLEANTS

