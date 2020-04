8 élèves exclus du Lycée Mathieu Bouké

Pratiques sexuelles, consommation d’alcool et de stupéfiants ; les comportements déviants sont devenus très fréquents dans les établissements publics et privés du Bénin.

A Parakou, 8 élèves appartenant à un club dénommé ‘’City Gang’’ au Lycée Mathieu Bouké ont été exclus de l’établissement.

Selon les déclarations faites par le proviseur du Lycée Mathieu Bouké de Parakou, sur Azerkè FM, des élèves en classe de 6ème, 5ème et 4ème ont créé un club appelé « City Gang », c’est-à-dire « la cité des bandits ».

Ils ont pour habitude de semer la terreur dans l’établissement. Ces élèves se livrent également à des actes sexuels, de vols ainsi que de viols. « Ils viennent au terrain et s’asseyent, ne vont pas au cours et provoquent les gens », explique le proviseur Boni Yarou Alassane.

Le surveillant général informe-t-il a été témoin un jour d’une bagarre entre un membre du club et un autre élève. Une sanction a été infligée à l’élève, membre du club. Ce dernier s’en est pris après sa punition à un scout qui l’avait conduit de force chez le surveillant. « Il a alerté son groupe. Ils sont partis fabriqués des lanières avec des fils électriques et ont tabassé le scout », raconte le proviseur du Lycée Mathieu Bouké. Le scout a été sauvé grâce à l’intervention des militaires qui faisaient leur footing.

C’est après cet incident que les élèves concernés ont été traduits en conseil de discipline. La séance a réuni les membres du conseil, les élèves et leurs parents. Au terme du Conseil, les garçons du club au nombre de 8 ont été exclus de l’établissement. Les filles aussi membres du club ont été renvoyées pour quatre à deux semaines.

A en croire le proviseur, la recrudescence des déviances en milieu scolaire est due à la démission des parents face à l’éducation des enfants et les contenus de tout ce qui est publié sur les réseaux sociaux.

En début de l’année, les ministres en charge de l’éducation avaient alerté les acteurs de l’école de la recrudescence des déviances en milieu scolaire. Les ghettos, les chambres de passe, les centres de jeux sont installés aux environs des écoles.

Le proviseur signale qu’un comité a été mis en place pour faire le tour des établissements. Ces lieux favorisant la débauche seront fermés.

S’agissant des vidéos à caractère pornographique des élèves du lycée, qui ont circulé sur les réseaux sociaux, Boni Yarou Alassane renseigne que le commissaire central de Parakou et celui de Guema sont intervenus dans le lycée. 04 élèves sont au commissariat de Guema et ils seront auditionnés et présentés au procureur.

A.A.A

1er avril 2020 par